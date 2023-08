Le suneung 2026 aura lieu le 13 novembre 2025

Photo : YONHAP News

Le suneung 2026, destiné aux élèves actuellement en 1re année du lycée, se déroulera le jeudi 13 novembre 2025. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, l’Institut des programmes scolaires et de l’évaluation (KICE).Selon le système scolaire sud-coréen, les établissements secondaires sont composés de trois années de collège et trois années de lycée. La grande rentrée scolaire débute en mars pour terminer en février de l'année suivante. Quant au baccalauréat, il se tient à la fin de l'automne.Aucun changement concernant le format de l'édition 2026. 45 questions, par exemple, pour l’épreuve de coréen. Idem pour celle d’anglais. 30 questions pour les mathématiques. Ou encore 20 pour l’Histoire de la Corée. Explications, contrairement aux pays francophones, ici, l’examen d’aptitude à l’université se déroule sous forme de QCM. Et tout se déroule en une seule journée.Les résultats seront envoyés aux candidats le 5 décembre 2025.