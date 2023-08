Soldat américain en fuite : Pyongyang confirme pour la première fois sa détention

Photo : YONHAP News

Pyongyang a déclaré que Travis King, du nom du soldat américain en fuite en Corée du Nord, avait fait part de sa volonté de chercher refuge sur son territoire ou dans un pays tiers. Il s’agit de la première confirmation officielle par le régime de Kim Jong-un de la détention du jeune homme.D’après une enquête publiée ce matin par l’agence de presse nord-coréenne, le militaire était entré volontairement dans la zone nord-coréenne et avait été découvert par des soldats du pays communiste. Il a reconnu, toujours selon la KCNA, y avoir pénétré illégalement.Le soldat de 2e classe a confié qu’il avait décidé de franchir la frontière en raison de l’empathie contre les traitements inhumains et la discrimination raciale au sein des GI’s. Le média d’Etat a ajouté qu'il avait dit être désillusionné par la société inégalitaire américaine.Pour rappel, King avait passé presque deux mois en prison au Sud. Il devait être rapatrié pour subir de nouvelles sanctions disciplinaires. Cependant, le jeune homme a fui à l’aéroport international d’Incheon, puis a traversé la frontière. C’était le 18 juillet, en tant que civil, lors d’une visite guidée dans la zone de sécurité commune (JSA) à Panmunjom.De leur côté, les Etats-Unis ont réaffirmé qu’ils se concentreraient sur le retour sain et sauf du soldat détenu au nord du 38e parallèle. Pour eux, l’annonce du royaume ermite, selon laquelle le jeune militaire espère s’exiler, est invérifiable. Selon la voix du Pentagone, tous les moyens de communication disponibles sont actuellement mobilisés.Rappelons que Washington a tenté de rejoindre Pyongyang à travers le Commandement des Nations unies. Cependant, il n’a pu vérifier l’état de santé du fugitif.