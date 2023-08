Photo : YONHAP News

« Seven », le premier single officiel de Jungkook, membre du boys band BTS, est resté en tête du Global 200 et du Global Excl. US pour la quatrième semaine consécutive. C’est ce que révèlent les classements publiés mardi par le magazine Billboard sur ses réseaux sociaux.Le cadet du septuor est ainsi devenu le premier artiste sud-coréen à se hisser à la première place de ces deux listes pendant quatre semaines d’affilée.Par ailleurs, la chanson estivale a grimpé de deux rangs, à la 28e place, dans le Billboard Hot 100. Le single figure donc dans ce classement aussi pour la quatrième semaine de suite.