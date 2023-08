Guerre de Corée : tenue d’une réunion Séoul-Washington sur l'exhumation des restes des soldats

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont tenu mardi une réunion sur la coopération dans la découverte des dépouilles des soldats décédés lors de la guerre de Corée, à la base aérienne de Dover, dans le Delaware, aux USA. Il s’agit d’une première en quatre ans.Ce rassemblement avait lieu régulièrement depuis 2007 entre l’Agence pour la récupération et l'identification (MND) du ministère sud-coréen de la Défense et l’Agence de comptabilité des prisonniers de guerre et des disparus (DPAA) du département de la Défense des Etats-Unis. Il s'est toutefois déroulé à distance après l’apparition du COVID-19.Durant leurs discussions, les deux côtés ont décidé de sélectionner les sujets à traiter à partir du début de l’an prochain. La MND compte, par ailleurs, participer au briefing gouvernemental annuel de la guerre de Corée et de la guerre froide. Elle prévoit de présenter le déroulement des projets d’exhumation des restes des soldats disparus sur le sol sud-coréen à leur famille.