Taxe sur le carburant : le dégrèvement se maintient jusqu'à fin d'octobre

Photo : YONHAP News

Les prix des carburants ont fortement augmenté ces derniers jours en Corée du Sud. Le gouvernement a donc décidé de maintenir la réduction de la taxe jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain.Le tarif moyen du diesel continue de grimper pour la sixième semaine consécutive, de 1 370 wons à environ 1 600 wons, soit de 0,94 à 1,1 euro. Pour les véhicules à usage professionnel, cela représente une charge importante. Concernant l’essence, son prix se trouve rarement sous le seuil de 1 700 wons, l’équivalent de 1,16 euro.Dans ce contexte, l'exécutif a décidé de maintenir le dégrèvement des taxes sur les carburants de 37 et de 25 % pour le diesel et l'essence respectivement, et ce jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain. Une décision prise malgré la diminution de 40 000 milliards de wons de recettes par rapport aux estimations initiales, au 1er semestre de cette année. Une somme correspondante à 27,4 milliards d'euros.Cette mesure gouvernementale serait due à la pression des prix, alimentée par la montée en flèche des cours des denrées agricoles suite aux fortes pluies et chaleurs, d'une part, et de la revalorisation des tarifs des tickets des transports en commun, d'autre part.Par ailleurs, le taux d'inflation, qui était de 2,3 % le mois dernier, risque de s’élever davantage. Selon Seong Tae-yoon, professeur d'économie à l'université de Yonsei, l’exécutif aurait ainsi pris cette décision en raison du ralentissement constant de l'économie nationale. Avant d'ajouter que l'approvisionnement perturbé en produits pétroliers pourrait renforcer l'inflation.Le dégrèvement sera donc effectif pour les deux mois à venir, et non pas quatre comme prévu par le marché. A la fin octobre, il sera ainsi abandonné ou réduit, en cas de stabilisation des cours d’or noir internationaux, pour pallier les recettes rétrécies du 1er semestre.