La Maison blanche anticipe des plans pour le renforcement de la coopération Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

En amont du sommet de Camp David, demain, entre les dirigeants sud-coréen, américain et japonais, l’administration de Joe Biden continue de nourrir des attentes à son égard.Après le secrétaire d’Etat Antony Blinken hier, c’est aujourd’hui au tour de Kurt Campbell de le faire. Ce coordinateur pour l’Indopacifique du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche a affirmé que la rencontre ouvrirait une nouvelle ère de coopération entre les trois pays. Il a ensuite ajouté qu’au cours de ces discussions, une série de plans importants allant dans ce sens serait annoncée.Le conseiller du président des Etats-Unis a précisé que ces initiatives s’inscrivaient dans le cadre des efforts communs pour en faire bénéficier aux peuples non seulement des trois nations, mais aussi des autres Etats de la région.A ce propos, Campbell a détaillé que les trois leaders publieraient plusieurs documents et déclarations visant à étoffer la collaboration dans trois domaines : la sécurité, les technologies et l’éducation, et que ces textes porteraient aussi sur l’importance de la paix et de la sécurité dans le détroit de Taïwan et la situation en Ukraine.L’ancien diplomate s’est aussi déclaré impressionné par une coopération étroite entre la Corée du Sud et le Japon dans la préparation de l’entrevue de demain.De l’avis de nombreux observateurs, il sera également décidé de tenir chaque année le sommet des trois Etats et d’organiser régulièrement une conférence de leurs responsables de la sécurité et de la diplomatie de rang ministériel.Pourtant, la Maison blanche a annoncé que cette coopération ne constituait pas une avancée vers une alliance trilatérale.