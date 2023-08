Yoon Suk-yeol s’envole cet après-midi pour le sommet avec Joe Biden et Fumio Kishida

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s’envole aujourd’hui pour une nouvelle rencontre avec son homologue américain et le Premier ministre japonais, prévue demain aux Etats-Unis.Yoon Suk-yeol va prendre l’avion en début de soirée, après avoir assisté, dans la matinée, aux obsèques de son père, décédé mardi.Le sommet des trois leaders aura lieu à Camp David, la résidence de villégiature officielle des présidents des Etats-Unis, située dans le Maryland. Leurs discussions porteront pour l’essentiel, sur l’élargissement de la coopération sécuritaire et économique entre les trois pays.Concrètement, il s’agirait de partager en temps réel les informations sur les tirs de missiles nord-coréens, d’organiser régulièrement les exercices militaires combinés ou encore de travailler en plus étroite collaboration en matière de cybersécurité. Sans oublier la chaîne d’approvisionnement et les technologies de pointe.Des pourparlers sont en cours entre la Corée du Sud et le Japon pour tenir un tête-à-tête entre Yoon et Fumio Kishida, avant ou après leur entretien avec Joe Biden.