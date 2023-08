Séoul présente son nouveau slogan « Seoul, My Soul »

Photo : YONHAP News

Le nouveau symbole de la ville de Séoul a été révélé hier avec son slogan « Seoul, My Soul » lors d'une cérémonie publique en présence d'environ 300 personnes dont Oh Se-hoon, le maire de la capitale, des designers professionnels et des citoyens, entre autres.Le symbole est constitué de pictogrammes : un cœur pour remplacer le « O » de « SEOUL », un point d'exclamation à la place du « Y » dans « MY » et un sourire substituant le « U » dans « SOUL ». Ils signifient dans l’ordre, le cœur, l'expérience et la joie.Selon la municipalité, le cœur représente l'amour et l'attention portés sur la capitale par les Séouliens tout comme les citoyens du monde. Le point d'exclamation a été intégré dans le logo pour souhaiter que Séoul devienne une source d'inspiration et d'expériences inédites. Quant au sourire, il signifie qu'il y a du bonheur à chaque coin de rue de la ville. De plus, un sous-titre en coréen « Quand les cœurs se rassemblent, nous devenons Séoul » a été ajouté.Le nouveau logo entrera en vigueur, une fois l'amendement de l'arrêté municipal sur les symboles de la ville de Séoul adopté.