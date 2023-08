Washington sanctionne trois entreprises liées au trafic d’armes nord-coréano-russe

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain a imposé des sanctions à trois entreprises impliquées dans le trafic d’armes entre Pyongyang et Moscou.Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor a annoncé hier leurs noms. Il s’agit de la société Verus, basée en Russie, la compagnie slovaque Versor, et celle du Kazakhstan Defence Engineering. Leur propriétaire n’est autre qu’Ashot Mkrtychev. Cet intermédiaire slovaque est déjà sous le coup de sanctions des Etats-Unis depuis mars dernier. Il a obtenu plus de 20 types d’armes et de munitions auprès de la Corée du Nord, en échange de nourritures et de matières premières de la Russie.Conformément à ces nouvelles mesures punitives, tous les avoirs aux Etats-Unis des entités listées seront gelés et leurs transactions avec les individus et les institutions américaines contrôlées.Après l’annonce des sanctions, le sous-secrétaire du Trésor Brian Nelson a promis de continuer de contrer les livraisons d’armes en Russie.Séoul salue les nouvelles sanctions américaines. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'il continuerait d'envisager lui aussi ses propres mesures punitives afin d’empêcher les ventes d'armes de Pyongyang.