Les avions de combat sud-coréens FA-50 réussissent leur 1er vol en Europe

Photo : YONHAP News

Deux avions de combat sud-coréens FA-50GF, vendus à la Pologne, ont effectué mardi dernier leur premier vol avec succès, à l'occasion du Jour de l'armée polonaise. L’Industrie de l'aérospatial de Corée (KAI) s'en est félicitée en disant qu'ils ont écrit une nouvelle page de l'Histoire de l'aéronef du pays du Matin clair. Les deux FA-50GF ont décollé de la base aérienne de Minsk pour survoler le ciel de Varsovie en formation avec un MIG-29, de l’armée polonaise.Ces avions militaires réaliseront un vol d'essai en présence de public au Salon de l'aéronautique de Radom, toujours en Pologne, prévus les 26 et 27 août prochains.Selon la KAI, deux autres FA-50 seront expédiés, ce mois-ci, vers le pays d'Europe de l'Est. Ainsi, 12 parmi les 48 unités commandées par Varsovie seront livrées avant la fin de cette année. Les 36 appareils restants seront construits en version améliorée reflétant les demandes de l'armée de l'air polonaise, avant d'être exportés progressivement entre le deuxième semestre 2025 et 2028. Ils seront baptisés « FA-50PL », PL désignant ici la Pologne.Le constructeur aéronautique sud-coréen a annoncé que le vol réussi des FA-50GF avait démontré ses compétences en la matière aux yeux de l’Europe, qui pourra ainsi ouvrir davantage son marché aux avions militaires du pays du Matin clair.Le président polonais Andrzej Duda, pour qui la sécurité est le fondement le plus important d'un pays, a déclaré que son armée se doterait de forces militaires renforcées qu'aucune nation ne pourra négliger, à travers la modernisation de ses armements.De son côté, Kang Goo-young, président de la KAI, a remercié l'Administration de défense (DAPA) et l'armée de l'air de son pays, qui lui ont apporté un grand soutien, avant de s'engager à contribuer au renforcement des capacités aéronautiques polonaises et de la sûreté du peuple polonais.