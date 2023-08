Affaire Travis King : Washington considère peu fiable l’annonce de Pyongyang

Photo : YONHAP News

L'affaire Travis King continue de faire les gros titres. Hier, l’agence de presse officielle de la Corée du Nord, KCNA, a annoncé que ce soldat américain qui a rejoint le royaume ermite le mois dernier avait exprimé sa volonté de chercher refuge au Nord ou dans un pays tiers. Le média d’Etat a également rapporté que le militaire avait confié avoir voulu échapper « aux mauvais traitements et à la discrimination raciale dans l’armée américaine ».Les Etats-Unis n’ont pas tardé à réagir. La Maison blanche a alors tenu à évoquer le fait que l’auteur de ces propos est le régime de Kim Jong-un. Avant d’ajouter qu’elle n’est pas en mesure de les confirmer. Autrement dit, il s’agit d’une déclaration peu fiable.A ce propos, le coordinateur des communications stratégiques de son conseil de sécurité nationale est allé jusqu’à dire qu’il faut considérer avec suspicion tout commentaire émanant de Pyongyang. John Kirby a ajouté que l’administration Biden voulait toujours en savoir plus sur la situation du fugitif et restait déterminée à le ramener en toute sécurité aux USA. Dans la foulée, il a une nouvelle fois appelé Pyongyang à accepter la demande de contact de Washington.