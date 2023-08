La Corée du Sud souhaite accueillir plus d'étudiants étrangers

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a rendu public hier son plan de compétitivité en matière d'enseignement offert aux étudiants étrangers.Le pays se propose ainsi d'accueillir quelque 300 000 étudiants venus d’ailleurs d'ici 2027, soit quasiment le double du niveau atteint l'an dernier. Son objectif : rejoindre les dix premières nations en la matière.A cet effet, le ministère de l'Education désignera une nouvelle zone d'internationalisation de l'éducation spéciale, destinée aux talents étrangers. Un organe d'accueil sera créé au sein du Centre d'éducation coréenne, pour explorer les demandes liées à la poursuite des études au pays du Matin clair.Les programmes de bourses tout comme les soutiens financiers seront élargis, notamment dans les technologies de pointe et les nouvelles industries. Les PME seront encouragées à embaucher des jeunes étrangers dotés d’un master ou d’un doctorat obtenu en Corée du Sud. En effet, les collectivités locales, les universités et les entreprises créeront ensemble une task force pour accueillir davantage d'étudiants étrangers.Ce n'est pas tout. Des manuels de langue coréenne numérique seront diffusés et le TOPIK, le test officiel évaluant les compétences linguistiques des apprenants en coréen, sera réorganisé sous forme digitale.