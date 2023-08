Corée du Nord : des taekwondoïstes arrivent à Pékin

Photo : KBS News

Des athlètes nord-coréens sont arrivés ce matin à Pékin en Chine, en toute discrétion. C’est une première en trois ans et sept mois.Les caméras de la KBS ont pu apercevoir l'intérieur du train qui les transportait. Le premier diffuseur public de Corée du Sud avait déjà annoncé leur présence avant qu'ils prennent ce moyen de transport.Hier soir, les taekwondoïstes du régime de Kim Jong-un avaient l'air fatigués dans les wagons-lits du train reliant la ville chinoise de Dandong à Pékin. Les portes des voitures contenant les nord-Coréens étaient toutes fermées à clef. Ces derniers sont arrivés ce matin vers 8h45 à la gare de la capitale mais ont dû attendre que tous les autres passagers descendent. Les sportifs ont ensuite quitté les lieux en autocar, escorté par des véhicules de l'ambassade de Corée du Nord en Chine.La veille, deux bus avaient été détectés vers 11h20 traversant la frontière sino-nord-coréenne.Ces athlètes participeront aux prochains Championnats du monde de la Fédération internationale de taekwondo (ITF), qui se dérouleront du 19 au 26 août.Il est déjà fort probable que le royaume ermite se présente également aux Jeux asiatiques de Hangzhou prévus le mois prochain. D'où la très possible reprise des échanges humains entre Pyongyang et Pékin.