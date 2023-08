Crise immobilière en Chine : Séoul à pied d’œuvre pour faire face aux répercussions

Photo : YONHAP News

L’endettement abyssal du géant chinois de l’immobilier, Country Garden, laisse redouter une faillite. Et cette crise a déjà des répercussions considérables sur le sentiment des marchés financiers sud-coréens.Le Kospi, le principal indice de la Bourse de Séoul, a aligné cinq séances en baisse d’affilée.Pourquoi une crise financière en Chine pèse-t-elle aussi lourdement sur l’économie du pays du Matin clair ? La raison en est simple : l’empire du Milieu est son premier partenaire commercial, au point qu’il compte pour 20 % des exportations sud-coréennes.Or, ce mois-ci, les expéditions vers le continent chinois ont fortement chuté et dans ce sillage, les ventes des produits « made in Korea » hors des frontières ont reculé de plus de 15 %.L’inquiétude des sud-Coréens monte. Leur gouvernement est à pied d’œuvre pour les rassurer. Le vice-Premier ministre à l’Economie a convoqué aujourd’hui une réunion interministérielle d’urgence pour se pencher sur les mesures à prendre. L’occasion pour Choo Kyung-ho de promettre des soutiens supplémentaires visant à doper les exportations.Dans le même temps, Choo a annoncé que l’exécutif préparerait au plus vite différents moyens de recevoir le plus grand nombre de touristes chinois qui voyageront en groupe. Il peut s’agir de faciliter la délivrance de visas d’entrée et le séjour dans le pays, ou encore de développer divers types d’activités touristiques, entre autres.