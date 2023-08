Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis pour le sommet de Camp David avec Joe Biden et Fumio Kishida

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’envole aujourd’hui pour les Etats-Unis après avoir assisté aux funérailles de son père, décédé mardi. Objet de son nouveau déplacement aux USA : prendre part à sa nouvelle rencontre avec les dirigeants américain et japonais, qui aura lieu demain à Camp David, la résidence de villégiature officielle des présidents des Etats-Unis, située dans le Maryland.Au cours de ce sommet, les trois leaders discuteront des moyens de hisser la coopération de leurs pays, plus particulièrement dans la sécurité et l’économie, à un niveau inédit.A ce propos, Kim Tae-hyo, le premier conseiller adjoint à la sécurité nationale de Yoon Suk-yeol, avait auparavant expliqué qu’après l’entrevue de demain, le mécanisme trilatéral de consultation disposerait du statut d’une instance indépendante de l’Indopacifique.En matière de sécurité, les discussions porteront sur le partage des informations concernant les tirs de missiles nord-coréens et le cyber-renseignement, ainsi que sur l’organisation régulière des exercices militaires conjoints.S’agissant de l’économie, il sera question notamment de l’établissement du système d’alerte précoce pour les risques de la chaîne d’approvisionnement des matériaux et des pièces composantes.Il sera également décidé de tenir régulièrement le sommet des dirigeants des trois nations et la réunion de leurs hauts responsables chargés de la sécurité et de la diplomatie. Les principaux résultats de ces concertations seront publiés dans une déclaration de Camp David.Il est aussi évoqué la possibilité pour Yoon, Joe Biden et Fumio Kishida d’échanger sur l’ouverture d’un canal de communication d’urgence entre eux et des consultations à trois en cas de crise. Mais cela ne ressemblera pas à une alliance militaire comme l’Otan, selon les explications du Bureau présidentiel de Yongsan. Celui-ci a par ailleurs annoncé que son locataire pourrait aussi s’entretenir en tête-à-tête avec respectivement son homologue américain et le Premier ministre japonais.