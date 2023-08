NIS : Pyongyang prépare de nouvelles provocations

Photo : YONHAP News

Le renseignement sud-coréen estime que la Corée du Nord prépare différents types de provocations, dont le tir de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), et ce en réaction au sommet de Camp David entre les dirigeants sud-coréen, américain et japonais ou encore des prochains exercices militaires combinés Séoul-Washington.Le Service national du renseignement (NIS) en a fait état aujourd’hui devant la commission compétente du Parlement et cette information a été relayée par un de ses députés membres du Parti du pouvoir du peuple (PPP).Selon l’élu Yoo Sang-beom de la formation présidentielle, le NIS a précisé que des mouvements de véhicules de soutien au tir d’ICBM ont été repérés notamment à Pyongyang, et des sorties de leur lanceur de l’usine de fabrication des combustibles liquides l’ont été elles aussi. Même chose pour les déplacements fréquents des camions dans les installations destinées à construire les missiles à combustible solide.Les services secrets privilégient alors une manœuvre conjointe visant entre autres un ou des tirs d’essais de projectiles pouvant embarquer des armes nucléaires tactiques. Ils ont ensuite ajouté que Kim Jong-un avait ordonné d’achever en toute priorité la préparation technologique du lancement d’un satellite espion dans le courant du semestre en cours, dans l’optique de l'éjecter dans l’espace, si possible, le 9 septembre, jour anniversaire de la fondation du régime communiste.A propos de la visite au Nord du ministre russe de la Défense, du 25 au 27 juillet, le NIS a affirmé que Sergueï Choïgou et le chef suprême nord-coréen seraient parvenus à un accord sur la coopération militaire entre leurs pays. Plus précisément, Moscou aurait proposé à Pyongyang des ventes d’obus ou de missiles et des manœuvres militaires communes, et le Nord aurait voulu acquérir des armes construites dans les pays occidentaux et des soutiens technologiques.