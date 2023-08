Météo : les jours passent mais les conditions restent identiques

Photo : YONHAP News

Les ombrelles, emportées ce matin pour se prémunir du soleil et de la chaleur, ont sûrement pu avoir une autre utilité : ne pas être mouillé lors des averses intempestives de l’après-midi. En effet, des précipitations soudaines mais courtes ont pu avoir lieu un peu partout sur le territoire, sauf à Séoul et à Gangneung. A l'instar de la veille.Avant cela, dans la matinée, le temps était moins capricieux mais tout de même couvert. Cependant, quelques éclaircies dans l’ouest et un soleil plus prononcé dans le sud-ouest et sur l’île méridionale de Jeju ont été observés.La chaleur a, ce jeudi encore, été au rendez-vous. Plus de 30°C sur tout le pays, à l’exception de Gangneung (29°C). Séoul et Gwangju ont enregistré 32°C, Daejeon, Daegu et Busan 31°C et Jeju 30°C. Et, l’humidité a même renforcé ce sentiment de chaud. En effet, les températures ressenties étaient entre deux et trois degrés supérieures à celles indiquées sur le thermomètre.