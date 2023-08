Photo : YONHAP News

Le Kospi n'y arrive pas. Pour la cinquième séance consécutive, l'indice de référence de la Bourse de Séoul termine dans le rouge. Ce jeudi, il cède 0,23 % et clôture à 2 519,85 points. En revanche, le Kosdaq reprend des couleurs. Après sa lourde chute de la veille, l'indice des valeurs technologiques, prend aujourd'hui 0,88 % et finit la journée à 886,04 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 459,83 wons (-0,73 won) et le dollar américain 1 342 wons (+5,10 wons).