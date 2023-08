Dénucléarisation : Joe Biden est prêt à discuter avec Kim Jong-un sans conditions préalables

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis Joe Biden est disposé à rencontrer le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-un afin de discuter de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et ce sans conditions préalables. C’est ce qu’a fait savoir le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche John Kirby, dans un entretien accordé à l’agence de presse japonaise Kyodo News et publié hier.Selon le haut officiel américain, Pyongyang n’a toujours pas donné de réponse positive à cette proposition, mais Washington est toujours prêt à s’asseoir à la table du dialogue.Kirby a tenu ces propos alors que le numéro un américain s’apprête à tenir un sommet trilatéral avec le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida à Camp David, la résidence de villégiature officielle des présidents des USA, située dans le Maryland.