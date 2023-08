L’Ulchi 2023 se tient du 21 au 24 août

Photo : YONHAP News

L’Ulchi 2023 va se dérouler du 21 au 24 août. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, la municipalité de Séoul. Plus de 140 000 personnes de 170 organismes dont le Commandement de la Défense de la capitale, l'Agence nationale de la police de Séoul et Seoul Metro y participeront.Il s'agit d’un exercice d'urgence annuel à l'échelle nationale. Son objectif est de vérifier et d’améliorer les plans d'urgence gouvernementaux en prévision de situations d'urgence, telles que des guerres ou des catastrophes. Il vise également à maîtriser les procédures de mise en œuvre des missions en cas de conflit armé, ce qui est d’ailleurs le principal enjeu de cette année, compte tenu des menaces liées aux armes nucléaires sophistiquées de la Corée du Nord ainsi qu’aux drones.Dans la capitale, tout commencera le 21 août, à 6 heures du matin, par une convocation d’urgence des fonctionnaires. Le maire Oh Se-hoon recevra le premier rapport de la situation de l'exercice Ulchi à 15 heures le même jour et dirigera une réunion pour discuter des questions d’actualité liées à la menace atomique de Pyongyang et explorer des mesures à prendre.Cette année, des entraînements pratiques seront réalisés dans toute la ville. Ils comprendront des dispositifs pour faire face à des situations hypothétiques de crise, notamment aux attaques de drones contre des installations nationales importantes telles que l'Assemblée nationale et les centres de purification de l'eau d'Arisu, l’eau du robinet de la capitale. A noter que pour la première fois en six ans, un exercice d'évacuation à l’attention de toute la population en cas d'attaque ennemie sera organisé.Afin d'accroître la compréhension des citoyens au sujet de leur participation à ces entraînements, la municipalité organisera divers événements tels que des expositions d'équipements militaires et des initiations liées à la sécurité quotidienne, à la réanimation cardio-pulmonaire ou encore à l'utilisation d'extincteurs.