Sommet de Camp David : Joe Biden prêt à accueillir Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis supervise les derniers préparatifs de sa nouvelle réunion avec Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida. Joe Biden s’est déjà rendu hier à Camp David, où il doit les retrouver.Interrogé précédemment par un journaliste sur l’objectif du sommet, le dirigeant américain a éludé la question, disant qu’il ne fera pas de commentaire là-dessus jusqu’à la fin de la rencontre.En revanche, son administration continue de souligner son enjeu historique. Après le département d’Etat, et le Conseil de sécurité nationale, c’est cette fois le Pentagone qui a pris le relais. Effectivement, son porte-parole a affirmé que l’entrevue des trois leaders permettrait non seulement à leurs pays de franchir une nouvelle étape dans leur relation sécuritaire, mais également contribuerait à la stabilité dans la région indopacifique.Patrick Ryder a alors tenu à préciser que le renforcement de la coopération sécuritaire Séoul-Washington-Tokyo ne vise pas la Chine ni d’autres pays spécifiques.