Chuseok : le gouvernement prépare des mesures spéciales pour les fêtes

Photo : YONHAP News

Chuseok, ou la fête de la pleine lune et de la moisson, approche à grand pas. Elle sera célébrée cette année du 28 au 30 septembre. Le gouvernement a annoncé aujourd’hui la mise en place de mesures de stabilisation des prix des produits de saison et des dispositions spéciales relatives aux transports pour faciliter les déplacements de la population.Lors d’une réunion tenue ce matin, le premier vice-ministre des Finances a annoncé ce projet, en ajoutant que divers dispositifs visant à soutenir les petits commerçants et les PME seraient également élaborés pour les festivités.A cette occasion, Bang Ki-sung a également informé de l’augmentation du nombre de vols entre la Corée du Sud et la Chine et de l’ouverture de centres de demande de visa à Pékin et à Shenyang, et ce pour faire face à la reprise officielle des voyages en groupe des Chinois vers le pays du Matin clair.Par ailleurs, les efforts gouvernementaux pour stimuler la consommation intérieure, les exportations et les investissements seront renforcés davange. L’exécutif envisage de promouvoir la diffusion des véhicules à hydrogène en élargissant les subventions et en développant des politiques de soutien. Il prévoit également de publier prochainement le « Plan global pour les start-ups en Corée ». Il consiste à souvenir la création d'entreprises à l'étranger et la révision des visas pour attirer des talents étrangers.