Beyond Parallel : Moscou aurait transmis des technologies d’ICBM à Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Russie aurait transmis à la Corée du Nord des technologies liées aux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) à combustible solide. Une telle analyse a été présentée dans un rapport publié jeudi par Beyond Parallel, le site web du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) des Etats-Unis.Selon ce compte rendu, la taille du Hwasong-18 et sa trajectoire de vol, procédé le 12 juillet par Pyongyang en direction de la mer de l’Est, sont presque identiques à celles de l’ICBM russe Topol-M.Les auteurs ont affirmé que l’apparition soudaine d’une telle arme avancée était inexplicable sans aide du gouvernement russe et de ses experts. Ils ont expliqué que cet engin avait surgi juste quelques mois après un essai. Toujours selon le rapport, le régime de Kim Jong-un a prouvé avec ce dernier tir que le Hwasong-18 était capable de transporter plusieurs ogives. Le missile en question pourrait voler plus de 15 000 km avec un angle normal et atteindre le territoire américain.