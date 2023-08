Oscars : « Concrete Utopia » va représenter la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le film catastrophe « Concrete Utopia » réalisé par Eom Tae-hwa sera présenté dans la catégorie du long métrage international lors de la 96e édition des Oscars qui aura lieu en mars 2024. Dans cette catégorie, chaque pays ne peut soumettre qu'une seule œuvre. L'année dernière, « Decision to Leave » du réalisateur Park Chan-wook avait été sélectionné.Le Conseil coréen du cinéma (Kofic), qui a choisi « Concrete Utopia », a évoqué comme raison « l’apparition de gens ordinaires qui essaient de survivre dans les appartements qui font partie des représentations typiques de la Corée du Sud symbolisant la richesse ».Le film d’Eom relate la survie des résidents d'un complexe d’appartements à Séoul, le seul à ne pas s'effondrer, dans les décombres causés par un violent tremblement de terre. Il met en vedette plusieurs acteurs très connus tels que Park Bo-young, Park Seo-joon ou encore Lee Byung-hun.Sortie sur grand écran le 9 août dernier au pays du Matin clair, cette œuvre a attiré jusqu’à présent plus de 2,2 millions de spectateurs. Elle a également été invitée à des festivals de renommée mondiale tels que celui de Toronto et de Sitges.