Sondage : 3 sud-Coréens sur 10 n’éprouvent pas la nécessité de la réunification avec le Nord

Photo : YONHAP News

Nouveau sondage sur la réunification avec la Corée du Nord, celui réalisé cette fois pour l’Institut de recherche sur la paix et la réunification (IPUS) de l’université nationale de Séoul.Selon ce baromètre, trois sud-Coréens sur dix trouvent que la réunification n’est pas nécessaire. Les jeunes y sont plus hostiles, car 41 % des 20-29 ans ont donné une telle réponse. Chez la génération MZ, c’est-à-dire ceux qui sont nés entre 1985 et 2004, seulement un peu plus de 30 % ont déclaré que la réunification intercoréenne était nécessaire ou très nécessaire. Ils sont 36 % à opter pour le statu quo.A la question de savoir quand les deux Corées pourront se réunifier, cela prendrait plus de 30 ans pour 30 % des répondants et ne serait pas possible pour 33 %. Les chiffres n’ont jamais été aussi élevés depuis le début des enquêtes de même nature effectuées pour l’IPUS.En ce qui concerne la politique nord-coréenne de l’administration de Yoon Suk-yeol, plus de la moitié des sondés (53 %) ont exprimé leur satisfaction, contre 45 % l’an dernier. Une progression constatée non seulement chez les citoyens conservateurs comme progressistes.Sur la manière selon laquelle la Corée du Sud se dote d’un arsenal nucléaire, ils sont 49 % à plaider pour la fabrication de ses propres bombes et 23 % à préférer le déploiement dans le pays des armes atomiques tactiques américaines.Le sondage a été réalisé par l’institut Gallup du 4 au 27 juillet auprès d’un échantillon de 1 200 hommes et femmes adultes à travers le pays. Le taux de confiance est de 95 % et la marge d'erreur, de plus ou moins 2,8 points.