14e anniversaire du décès de Kim Dae-jung : le monde politique se remémore sa politique d’intégration

Photo : YONHAP News

Les élus de la majorité et de l’opposition ont rendu hommage ce matin à l’ancien président de la République Kim Dae-jung à l’occasion de la 14e cérémonie commémorative de son décès. C’était au Cimetière national de Séoul.Sur place, le président du Parlement a déclaré que l’ancien chef de l’Etat avait tenu sa promesse électorale de ne pas mener de vengeance politique. Kim Jin-pyo a défini la politique de Kim Dae-jung comme celle d’intégration et de coopération qui avait avancé vers la réconciliation et l’avenir. Le chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kim Gi-hyeon, a rappelé, de son côté, que l’ex-locataire de la Maison bleue avait fait preuve de détermination pour se libérer de tous ses mauvais souvenirs du passé et distinguer la vie publique et privée.Dans le camp d’en face, le chef du Minjoo a, quant à lui, fait allusion à l’enquête du Parquet contre lui. Lee Jae-myung a souligné qu’une politique violente de l’administration incompétente, irresponsable et anarchique poussait le peuple et la nation vers le bord du précipice. Il a affirmé que la démocratie, le constitutionnalisme et la justice avaient disparu face à la politique de la terreur du gouvernement actuel.Le président de la République Yoon Suk-yeol et son prédécesseur Moon Jae-in ont, pour leur part, envoyé des fleurs mortuaires. Des enfants d'anciens dirigeants ont été présents à la cérémonie.