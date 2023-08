Météo : fin de semaine nuageuse et parfois pluvieuse

Photo : KBS News

Les habitants du pays du Matin clair vont avoir du mal à profiter pleinement du week-end. En effet, le temps sera particulièrement capricieux.Tout d’abord, ce vendredi, un voile gris a recouvert le territoire, laissant échapper quelques précipitations notamment dans l’est et sur l’île méridionale de Jeju. Le risque d’averses s’est ensuite étendu sur tout le pays, avec de nouvelles intempéries attendues dès cet après-midi dans plusieurs régions, celles de l’est encore et dans le sud-ouest, entre autres. La soirée s’annonce également humide.Concernant les températures, aucun changement notable. Environ 24°C ce matin avant de voir le mercure franchir, comme depuis plusieurs semaines, les 30°C. La température ressentie a, aujourd’hui encore, été nettement plus élevée en raison de l’humidité de l’air. A titre d’exemple, Séoul a culminé à 32°C sur le thermomètre mais a recensé une température ressentie plus élevée de quelques degrés.Samedi devrait ressembler à aujourd’hui. Des averses matinales dans l’est, avant une généralisation à l’échelle nationale, à l'exception de la capitale. Le lendemain, seules certaines parties du littoral est et Jeju seront touchées par la pluie. Le reste du pays devrait être nuageux avec toutefois quelques apparitions du soleil.