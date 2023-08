Photo : YONHAP News

Les temps sont compliqués en ce moment pour la Bourse de Séoul. Son indice de référence ne cesse de dégringoler. Ce vendredi, le Kospi est tombé de 0,61 % par rapport à la veille et termine la séance à 2 504,50 points. Son indice des valeurs technologiques, n'arrête pas, pour sa part, de faire le yoyo. Le Kosdaq finit la semaine sur une note négative en cédant 0,98 % à 877,32 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 456,54 wons (-3,29 wons) et le dollar américain 1 338,30 wons (-3,70 wons).