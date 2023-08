Sommet Corée-USA-Japon : adoption de la déclaration de Camp David

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida ont tenu vendredi, heure locale, un sommet trilatéral à Camp David, aux Etats-Unis. Les présidents sud-coréen et américain ainsi que le Premier ministre japonais se sont retrouvés pour notamment élever d'un cran la coopération Séoul-Washington-Tokyo dans la région indopacifique.Lors du sommet qui a duré environ quatre heures, les dirigeants ont adopté trois déclarations conjointes : « Les principes de Camp David », « L’esprit de Camp David » et « L’engagement de consultation Corée-USA-Japon ». Les deux premières précisent le cadre général de leur coopération, tandis que la dernière est une promesse de travailler main dans la main en cas de crise.Dans « Les principes de Camp David », Yoon, Biden et Kishida ont officialisé leur partenariat pour les années futures en affirmant que leurs pays sont plus forts lorsqu’ils sont unis. Le but de cette coopération sécuritaire est de promouvoir la paix et la stabilité dans la région indopacifique. Ils ont par ailleurs mentionné les restrictions contre la Chine.En tête du document, les trois leaders s’opposent fermement à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la force ou la coercition. Ils appellent au calme dans le détroit de Taïwan et à la résolution pacifique des conflits dans la région.La Corée du Nord est également mentionnée dans cette déclaration. L’objectif de la dénucléariser de manière complète et vérifiable y a été, sans surprise, ajouté. Les trois nations entendent, par ailleurs, résoudre les problèmes liés aux personnes enlevées et séquestrées ainsi que les prisonniers de guerre détenus par Pyongyang, souhaitant ainsi une péninsule coréenne unifiée, libre et pacifique. C’est la première fois que leurs dirigeants emploient ces termes.« L’esprit de Camp David » est, quant à lui, une continuité des « Principes de Camp David ». Basé sur ces derniers, le document comporte les informations détaillées sur la façon dont la Corée du Sud, les USA et le Japon vont agir. Yoon, Biden et Kishida sont convenus de tenir des consultations au moins une fois par an, à différents niveaux. Entre dirigeants, ministres des Affaires étrangères, de la Défense et conseillers à la sécurité nationale.De plus, des exercices militaires trilatéraux seront régulièrement menés, et ce sur une longue période. Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé que les trois leaders se sont mis d’accord pour établir, pour la première fois, un plan d’entraînement trilatéral et pluriannuel. Il a alors qualifié cette décision de pas significatif dans la coopération en matière de sécurité de leur pays.Enfin, dans « L’engagement de consultation », Séoul, Washington et Tokyo ont promis de répondre ensemble et rapidement aux défis régionaux, aux provocations et aux menaces affectant les intérêts communs et la sécurité.Une nouvelle ère de coopération vient de débuter entre les trois nations. La publication de documents officiels laisse penser que cette politique perdurera et ce malgré les changements de gouvernement et d’administration.