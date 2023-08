Importation de café : en baisse de 3,8 % en glissement annuel

Photo : YONHAP News

L’amour des sud-Coréens pour le café est-il en train de se refroidir ? Au vu du nombre d’enseignes spécialisées qui s’ouvrent dans tous les coins de rue à Séoul, non, mais les chiffres concernant l’importation sont parlants.D’après le Service des douanes, le pays du Matin clair a importé de janvier à juillet 109 752 tonnes de café. Graines, poudre ou autres confondus. C’est une réduction de 3,9 % en glissement annuel. Si la tendance actuelle continue jusqu’à la fin de l’année, cela sera une première chute annuelle en cinq ans. Notons que la Corée du Sud avait acheté de plus en plus de café depuis l’étranger : 158 000 tonnes en 2018, 177 000 deux ans plus tard et 205 000 en 2022. En effet, l’année dernière, l’importation de café a franchi le cap des 200 000 tonnes.Pourquoi une tendance à la baisse ? De l’avis des experts, cela serait lié à la diminution de récolte des fèves dans les principales nations exportatrices comme le Brésil et l’Indonésie.