Kim Jong-un assiste à un entraînement de lancement de missiles de croisière

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a supervisé une flotte de guerre de la Marine en amont des exercices conjoints sud-coréano-américains, « Ulchi Freedom Shield (UFS) ». C’est ce qu’ont fait savoir, ce matin, les médias nord-coréens, notamment le quotidien Rodong Sinmun.Kim Jong-un aurait inspecté la deuxième flottille de la mer de l'Est de l'Armée populaire de Corée (APC), et assisté à un entraînement de lancement de missiles de croisière stratégiques. Cependant, la date précise de ces activités n'a pas été divulguée.Les photos publiées par le Rodong Sinmun, montrent en effet le leader nord-coréen montant à bord d'un navire avec un talkie-walkie à la main, observant de près l'entraînement de tir de missiles en mer.Toujours selon le journal, chaque projectile aurait atteint sa cible avec une précision parfaite, sans marge d'erreur. L’homme fort de Pyongyang aurait souligné la nécessité d'améliorer la puissance navale en la transformant en une force dotée de moyens dernier cri.Cependant, à Séoul, l’état-major interarmées (JCS) a déclaré que les annonces du Nord comportaient des inexactitudes. Il a par exemple affirmé que les missiles en question n'étaient pas stratégiques et que les signes de provocation avaient été détectés à l'avance.Toujours au sud du 38e parallèle, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont entamé aujourd'hui l’UFS en réponse aux capacités nucléaires et balistiques du pays communiste. Une trentaine d'exercices seront menés, soit plus du double par rapport à l'année précédente. Ils simuleront des scénarios d’incursions ainsi que la situation actuelle en Ukraine. De plus, la Force spatiale des Etats-Unis (USSF) participe pour la première fois à ces manœuvres.