Sommet de Camp David : Séoul, Washington et Tokyo consolident leur coopération

Photo : YONHAP News

Les dirigeants sud-coréen, américain et japonais se sont retrouvés vendredi, heure locale, à Camp David, la résidence de villégiature des présidents des Etats-Unis, en veste et sans cravate.Au cours de la rencontre, qui a duré environ quatre heures, Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida se sont accordés pour faire des relations de coopération de leurs pays une instance consultative indépendante de la région.Dans sa prise de parole, le sud-Coréen a affirmé que les trois nations avaient promis de jouer un rôle central pour promouvoir l’ordre international basé sur les valeurs communes qu’elles partagent comme la liberté et les droits de l’Homme, ainsi que sur les règles, et pour mettre en avant la sécurité et la prospérité régionales.Cette réunion a été l’occasion pour les USA et leurs deux principaux alliés d’Asie d’adopter trois documents : les principes, l’esprit et l’engagement de Camp David.Il a alors été décidé de tenir au moins une fois par an non seulement un sommet trilatéral, mais également la conférence de leurs hauts responsables de la diplomatie, de la sécurité et de l’industrie.Les trois nations sont également convenues d’échanger, avant la fin de l’année, les données en temps réels sur les tirs de missile de la Corée du Nord et d’organiser annuellement des exercices communs de nature défensive. Sans oublier la coopération tripartite en matière de cybersécurité. L’enjeu est avant tout de faire face à la menace de Pyongyang, de consolider la coopération militaire et de couper les sources vitales de devises de celui-ci, qui financent son développement nucléaire et balistique.Autre engagement pris vendredi dernier. Il s’agit cette fois de conjuguer les forces pour sensibiliser les violations des droits humains dans le nord de la péninsule, et pour trouver des solutions aux questions de ceux qui ont été enlevés et sont détenus par le pays communiste ainsi que des prisonniers de guerre sud-coréens.Dans le même temps, Séoul, Washington et Tokyo ont décidé de coordonner la politique vis-vis des Etats insulaires du Pacifique. Ils ont ainsi affiché leur volonté d’agir de concert non seulement pour le dossier nord-coréen, mais aussi dans la région où la Chine cherche à étendre son influence.