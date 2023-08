Air Koryo : des vols Vladivostok-Pyongyang, une première en trois ans

Photo : YONHAP News

La liaison aérienne entre Pyongyang et Vladivostok, suspendue depuis plus de trois ans à cause de la pandémie de COVID-19, semble prête à reprendre du service. Vendredi dernier, un représentant de l'aéroport international de la ville russe a fait savoir que Air Koryo avait planifié des vols pour les 25 et 28 août. La compagnie aérienne nord-coréenne a mis en ligne les tarifs de ces vols sur son site web. Un billet Pyongyang-Vladivostok coûte environ 230 dollars.Cette liaison est la seule connexion aérienne entre la Corée du Nord et la Russie. Dans le passé, les avions Tupolev Tu-204 d'Air Koryo effectuaient régulièrement deux vols par semaine. Toutefois, en février 2020, le régime de Kim Jong-un avait suspendu ces vols en réponse aux mesures sanitaires en vigueur. Depuis l'été dernier, des indices concrets laissent entrevoir un plausible redémarrage.