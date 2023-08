Korean Air-Asiana Airlines : plus de 2,3 milliards d’euros de miles inutilisés

Photo : YONHAP News

Au cours de la première moitié de cette année, les miles non utilisés de Korean Air ainsi que d’Asiana Airlines ont été évalués à environ 3,4 mille milliards de wons. Cela équivaut à un peu plus de 2,3 milliards d'euros.En juin dernier, les revenus différés en miles de la première compagnie aérienne sud-coréenne s'élevaient à quasiment 2,5 mille milliards de wons et ceux d'Asiana Airlines à 942,9 milliards, selon le Service de supervision financière (FSS). Comparativement aux données de la fin du premier semestre 2019, avant l’apparition de la pandémie de COVID-19 donc, la première a vu ses chiffres augmenter de 12,2 %, tandis que la seconde de 33,6 %. Dans l'ensemble, la croissance a ainsi atteint 17,4 %.Ces chiffres désignent les bénéfices qui ne sont pas convertis en revenus lors de la transaction initiale de vente, mais qui sont reconnus au moment de l'épuisement ultérieur des miles.Précédemment, en réponse aux perturbations dues à la crise sanitaire, les compagnies avaient étendu la période de validité des miles dont l'expiration est prévue entre 2020 et 2023, pour une durée maximale de trois ans.