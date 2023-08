Yoon Suk-yeol : le sommet de Camp David ouvre une nouvelle ère de coopération Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que le sommet de Camp David vendredi dernier avait ouvert une nouvelle ère de coopération entre Séoul, Washington et Tokyo. Lors du conseil des ministres tenu ce matin, Yoon Suk-yeol a ainsi fait part des résultats de la réunion tripartite.A cette occasion, le chef de l’Etat a souligné que la rencontre avec son homologue américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida avait institutionnalisé et consolidé le système de coopération inclusive entre les trois nations. Il a expliqué que celle-ci ne se limiterait plus qu’à la péninsule coréenne et deviendra une instance consultative indépendante de la région. Avant d’ajouter qu’elle s’étendra aussi vers les domaines de l’économie, des technologies de pointe et la coopération au développement.Le numéro un sud-coréen a indiqué également que, plus la menace de Pyongyang se renforçait, plus leur partenariat sécuritaire deviendra solide. Il a comparé ce dernier avec « AUKUS » et « Quad », des coopérations militaires dont font partie les Etats-Unis. Selon lui, contrairement à ces alliances conçues pour contrer la Chine, l’entente Séoul-Washington-Tokyo promouvra la paix régionale. Il a toutefois fait savoir que cette unité n’avait pas pour objectif d’exclure certaines nations spécifiques.Par ailleurs, le président Yoon a expliqué les objectifs des manœuvres militaires sud-coréano-américaines « Ulchi Freedom Shield (UFS) » qui ont débuté aujourd’hui. Pour lui, ces exercices visent à répondre à la menace atomique nord-coréenne et à améliorer les capacités de réponse des civils, des fonctionnaires et des militaires en cas de conflit psychologique avec le régime de Kim Jong-un. Il a prévu qu’en situation de guerre, le royaume ermite ferait circuler de fausses informations et diffuserait des messages de propagande.