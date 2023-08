KCON LA 2023 : la k-pop en constante évolution

Photo : YONHAP News

La k-pop ou la musique pop sud-coréenne ne cesse d’évoluer et a présenté cette fois-ci des chanteurs virtuels lors de la KCON LA 2023, un concert qui s’est déroulé du 18 au 20 août à la Crypto.com Arena et au LA Convention Center en Californie.Les fans ne portent plus de masque contrairement à la précédente édition qui s’est tenue l’an dernier. Le Crypto.com Arena, d’une capacité de 20 000 places, était rempli d’amateurs de k-pop. Clair Brown, venue de Washington, était étonnée de voir autant de fans de la musique populaire du pays du Matin clair comme elle. La jeune femme a déclaré que cela valait le coup d’avoir fait le long voyage pour assister au concert.Par ailleurs, les candidats admis à un concours de chorégraphie ont profité de l’occasion pour danser avec leurs chanteurs favoris. Riley Kurt, originaire du Kansas, a exprimé sa joie d’avoir été sélectionnée. Un stand a aussi été installé pour le très récent groupe Zerobaseone qui s’est classé au premier rang d’un vote de popularité. Kim Tae-rae, un des membres du boys band créé le mois dernier, a avoué, de son côté, qu’il était surpris de voir un si grand nombre de fans.Mais avant tout, ce sont les artistes virtuels, dont le nombre de followers dépasse parfois les cinq millions sur les réseaux sociaux, qui ont attiré l’attention. Kim Hyun-soo, le directeur général du département Convention Live Business au CJ ENM, a déclaré que le K-Virtual devenait un genre et qu’il profitait du KCON pour le présenter en premier aux adeptes de la hallyu.Pendant ces trois jours, le nombre de visiteurs aurait dépassé les 100 000. L’influence de la vague culturelle coréenne se fera encore ressentir grâce à l’effet de synergie entre la k-pop, la k-beauty et les k-drama.