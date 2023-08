Crise immobilière en Chine : Séoul crée une équipe chargée de surveiller de la situation économique chinoise

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a établi une équipe chargée de surveiller l’économie chinoise. C’est ce qu’ont fait savoir dimanche les ministres concernés.Sur fond de crise immobilière en Chine, le ministère de l'Economie et des Finances, celui de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, des institutions économiques, telles que la Banque de Corée (BOK), et la Commission des services financiers (FSC) prévoient d’observer la situation économique de l’empire du Milieu 24h sur 24.Le vice-Premier ministre à l’Economie, Choo Kyung-ho, avait prévu plus tôt que les difficultés de Pékin auraient une influence directe limitée sur le marché financier national et les entreprises sud-coréennes. Avant d'ajouter toutefois que la situation était difficile à prévoir, car elle dépendait de la réaction des autorités chinoises.Rappelons que la Banque populaire de Chine a abaissé aujourd’hui son taux préférentiel de prêt à un an de 0,1 point à 3,45 %. Il s’agit du chiffre le plus faible depuis que la banque centrale chinoise a publié ce taux sur son site Internet en août 2019. Concernant le taux à cinq ans il a été maintenu à 4,2 %.