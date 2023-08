Samsung Electronics va réadhérer à la FKI

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics va réintégrer demain la Fédération des industriels de Corée (FKI), après six ans d’absence.La décision a été prise lors d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration, vendredi dernier. Un comité indépendant de surveillance de la conformité légale et réglementaire du groupe Samsung, convoqué plus tôt le même jour, a recommandé un retour sous certaines conditions.Samsung Electronics s’était retiré de la FKI en février 2017, l’année où le Parquet a enquêté sur le scandale de corruption de l’administration de Park Geun-hye. Il est toutefois toujours membre de l'Institut coréen de recherche économique (Keri), affilé à la Fédération sud-coréenne des patrons de conglomérats.Quatre autres filiales de Samsung, dont Samsung SDI, qui sont aussi membres du Keri, discuteront aujourd’hui de leur réadhésion à la FKI.