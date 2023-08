Météo : fortes températures et averses en ce début de semaine

Photo : YONHAP News

L’avant dernière semaine d’août a démarré avec des températures chaudes et des averses.Lundi a débuté avec un ciel plutôt dégagé, laissant le soleil taper fort sur les habitants du pays du Matin clair. Le mercure était déjà très élevé dans la matinée, à au moins 25°C. Ensuite, les nuages sont devenus plus nombreux. De violentes précipitations pourraient toucher dans les prochaines heures le pays, surtout les régions centrales. Selon Météo-Corée, 5 à 60 mm devrait s’abattre dans la moitié nord, à l’exception de la côte nord-est et 5 à 40 mm dans celle du sud. Le sud-est devrait être épargné par ces intempéries.Malgré ces dernières, les températures de l’après-midi ont, aujourd’hui encore, été très hautes. Séoul a enregistré 32°C, Daegu 33°C, et Cheongju, Daegu et Gwangju 34°C, entre autres.Un épisode de pluies diluviennes devrait débuter mardi, en touchant principalement l’ouest, dont la région métropolitaine. Jusqu’à 150 mm sont attendus d’ici mercredi dans le nord de la province de Gyeonggi.