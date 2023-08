Pyongyang notifie Tokyo d’un lancement d’un satellite entre le 24 et le 31 août

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble envisager une nouvelle tentative de lancement d’un satellite de reconnaissance militaire. Elle a notifié ce matin le Japon d’une telle intention. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le gouvernement de Tokyo.Selon les médias locaux comme Kyodo News et la NHK, le pays communiste a en effet annoncé aux garde-côtes nippons qu’il allait y procéder entre le 24 et le 31 août, indiquant alors trois zones dans lesquelles la chute de projectiles serait possible. Deux d’entre elles sont situées au large du sud-ouest du territoire nord-coréen en mer Jaune séparant la péninsule du continent chinois et l’autre dans le Pacifique à l’est des Philippines, donc en dehors de la zone économique exclusive de l’archipel.Le Premier ministre Fumio Kishida a aussitôt ordonné de ne pas compter les efforts pour recueillir les informations concernées et a exhorté le régime de Kim Jong-un à ne pas effectuer son tir, et ce en travaillant avec Séoul et Washington. Les garde-côtes japonais, eux, ont émis une alerte à la navigation et appelé à la vigilance.Les Etats-Unis n’ont pas tardé à réagir. Ils ont répété que le programme nucléaire et balistique de Pyongyang menaçait la stabilité régionale et que leur volonté de faire face à ses provocations avec leurs alliés restait intacte.Pour rappel, le 29 mai aussi, le Nord avait informé le Japon qu’il allait mettre en orbite un satellite. Deux jours plus tard, il a tenté de le lancer. Mais l’engin a finalement terminé sa course en mer, au large de son voisin du Sud.