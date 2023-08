Pyongyang condamne les exercices UFS et le sommet de Camp David

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a fustigé aujourd’hui son voisin du Sud, les Etats-Unis et le Japon, qui, selon elle, ont concocté ensemble une guerre nucléaire lors du sommet de Camp David aux Etats-Unis, avant de pointer du doigt l’« Ulchi Freedom Shield (UFS) », les exercices militaires sud-coréano-américain qui ont débuté hier. C'est la première qu'elle évoque l'entrevue trilatérale.La KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, s'est ainsi exprimée dans un article intitulé « Les forces armées nord-coréennes ne pratiquent jamais la pitié ». Elle y a souligné qu'une grande guerre atomique se concrétise dans la péninsule coréenne suite au sommet trilatéral. Avant de condamner les manœuvres militaires combinées Séoul-Washington lors desquelles les avoirs nucléaires stratégiques américains pourraient être mobilisés.La presse de propagande nord-coréenne a ainsi critiqué ces entraînements ayant pour cible son pays. Elle réfute l’idée que ces derniers soient de nature défensive. Avant d’accentuer ses propos en déclarant qu’il est très agressif que des pays ayant participé à guerre de Corée sous l'étiquette de « l'armée onusienne » y prennent part.Toujours selon la KCNA, le sommet Yoon-Biden-Kishida, tenu vendredi dernier, était l'occasion de programmer et officialiser des provocations nucléaires à travers les déclarations de Camp David. Et l'UFS n'était qu'une suite de ces dernières.L’agence de presse a ensuite alerté Séoul, Washington et Tokyo. En cas de réalisation supplémentaire des points convenus lors de la réunion à trois, les conflits nucléaires deviendraient imminents dans la péninsule. Avant de rappeler que le régime de Kim Jong-un était prêt à tout pour punir les ennemis qui menacent la souveraineté et l'existence du peuple nord-coréen.