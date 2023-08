Billboard Global 200 : « Seven » de Jungkook en tête pour la 5e semaine consécutive

Photo : ⓒBIG HIT MUSIC

Le premier single solo de Jungkook, membre des BTS, monopolise la tête du Billboard Global 200 et du Global Excl. US, qui couvre tous les pays à l'exception des Etats-Unis, depuis maintenant cinq semaines.Le magazine américain a annoncé que du 11 au 17 août, « Seven » a enregistré 104,3 millions de streams et 4 000 ventes, en baisse toutefois de 7 et 9 % respectivement par rapport à la semaine précédente.Le single du cadet des Bangtan Boys est ainsi devenu cette année le deuxième titre à réaliser l’exploit de rester au moins cinq semaines tout en haut d’un de ces classements après « Flowers » de Miley Cyrus. Il a d'ailleurs dominé le très reconnu Billboard Hot 100 le mois dernier.Par ailleurs, « Love Me Again » et « Rainy Days », deux morceaux dévoilés à l'approche du lancement du premier album solo de V, un autre membre du septuor, ont occupé chacun la 6e et la 8e place du classement Global Excl. US. V est le cinquième chanteur des BTS à rejoindre le top 10 de cette liste en tant que soliste.Le Global 200 et le Global Excl. US sont des classements établis d'après le nombre de streams et de ventes réalisés dans plus de 200 pays.