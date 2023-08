Séoul cherche à relancer le sommet des dirigeants sud-coréen, chinois et japonais

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, pays organisateur du prochain sommet entre elle, la Chine et le Japon, poursuit son étroite communication avec eux afin de le tenir dans le courant de l’année. C’est ce qu’a annoncé hier un responsable de son ministère des Affaires étrangères lors d’un échange avec la presse. La dernière édition de cette rencontre annuelle date de décembre 2019.Cet officiel a précisé que les trois pays ont fait valoir leurs convergences de vue sur la nécessité de relancer au plus vite le mécanisme de consultation entre leurs gouvernements, et ce à plusieurs occasions, notamment en marge de la conférence des chefs de la diplomatie de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et de ses partenaires de la région.Dans ce contexte, Pékin a officiellement réagi au récent sommet entre Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida, qui s’est tenu vendredi dernier à Camp David aux Etats-Unis.Lors d’un point de presse hier, le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a affirmé que ces trois partenaires « ont attaqué aveuglement la Chine sur les questions maritimes et liées à Taïwan, se sont immiscés dans ses affaires intérieures et ont délibérément semé la discorde entre l’empire du Milieu et ses voisins ».Le géant asiatique a alors qualifié la réunion trilatérale de tentatives d'attiser une nouvelle guerre froide en matière de sécurité.Le ministère chinois a également dénoncé l’engagement pris par les Etats-Unis et leurs deux grands alliés d’Asie pour travailler en coopération face à la menace nord-coréenne.Le Global Times estime, pour sa part, que la méfiance entre les trois principaux pays d’Asie du Nord-est a atteint un point critique. Selon ce média d’Etat local, leur confiance mutuelle devrait par conséquent s’affaiblir dans les domaines économique et commercial.