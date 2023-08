Cho Tae-yong : consultations nécessaires entre Séoul et Washington pour le retraitement des barres de combustibles irradiées

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis devront organiser des consultations pour faire avancer le dossier lié au retraitement de barres de combustible irradiées et au droit à l'enrichissement d'uranium.C'est ce qu'a souligné hier Cho Tae-yong, le conseiller présidentiel à la sécurité, sur le plateau de TV Chosun. Il a rappelé que le Japon procédait à ce recyclage et à cet enrichissement de manière légale grâce à un accord avec les USA.Le retraitement de barres de combustible irradiées permet d'obtenir de l'uranium et du plutonium et de réduire les déchets de haute activité et à vie longue (HAVL).Or, le plutonium pouvant servir à fabriquer des armes, l'accord de coopération nucléaire civile Séoul-Washington, signé en 1972 et révisé en 2015 interdit le retraitement des combustibles usés. L'amendement de 2015 permet seulement la production d'uranium faiblement enrichi, à moins de 20 %. En revanche, Tokyo recycle des combustibles irradiés suite à une entente similaire établie avec Washington en 1968. L'enrichissement de l'uranium à plus de 20 % est possible depuis 1988, uniquement pour un usage civil.Quant au sommet de Camp David tenu vendredi dernier aux Etats-Unis, Cho a souligné que le corps consultatif tripartite devenait global pour couvrir tout l’Indopacifique. Avant d'ajouter que la Corée du Sud pourrait ainsi à présent jouer un rôle principal.Interrogé si les trois nations ont bien formé une « quasi-alliance » lors du sommet, le haut-diplomate sud-coréen a expliqué que ce genre de terme n'avait même pas été évoqué. Il a précisé que seul un corps consultatif économique et sécuritaire global avait été créé.En ce qui concerne les relations Séoul-Pékin, alors que la Chine a fait part de son mécontentement au sujet des résultats du sommet de Camp David, Cho a rappelé que l’empire du Milieu s’était montré plutôt positif à sa tenue lors d’un entretien entre leurs ministres des Affaires étrangères le mois dernier en Indonésie. Il a alors déclaré s’attendre à ce que des discussions bilatérales sur la question aient lieu.