TCA : Park Jin préconise de réagir avec fermeté au trafic d’armes avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

La neuvième conférence des Etats parties au Traité sur le commerce des armes (TCA) s’est ouverte hier à Genève en Suisse.Pas moins de 200 participants doivent poursuivre les débats jusqu’à vendredi. Hier, le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, qui assure cette année sa présidence, s’est exprimé devant eux en visioconférence. Park Jin est alors revenu sur le trafic d’armes avec la Corée du Nord, en le qualifiant de violation non seulement des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, mais aussi du TCA.Selon le chef de la diplomatie sud-coréenne, le régime communiste utilise les recettes venant des exportations de son armement pour ses programmes nucléaire et balistique et fait ainsi peser une grande menace sur la paix et la stabilité du monde entier. Dans la foulée, le ministre sud-coréen a souligné la nécessité pour les Etats parties au traité d’y faire face avec fermeté.Park a également promis que son pays jouerait un rôle à la hauteur de sa place dans le monde pour le commerce responsable des armes.Le TCA est le premier traité juridiquement contraignant sur la régulation du trafic illicite d’armes conventionnelles et leurs transferts internationaux. Son rôle est aussi de lutter contre leurs détournements. La conférence des Etats parties est son plus important organe de décision.