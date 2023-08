Parlement : le PPP et le Minjoo d’accord sur le premier calendrier de la session ordinaire

Photo : KBS News

A l’Assemblée nationale, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo sont parvenus à un accord sur le calendrier pour le mois prochain de la session ordinaire annuelle, qui débutera le 1er septembre pour une durée de 100 jours.Conformément à leur entente, sa cérémonie d’ouverture aura lieu le premier jour de la session et les séances de questions au gouvernement seront organisées du 5 au 8 septembre. Et il y aura deux séances plénières, prévues le 21 et le 25, afin de voter des projets ou des propositions de loi.Le chef du groupe parlementaire du Minjoo, qui occupe la majorité des sièges dans l’Hémicycle, prononcera un discours le 18 à la tribune du Parlement et son homologue du PPP, le mouvement présidentiel, fera de même deux jours plus tard.Quant à l’audit parlementaire sur les actions de l’exécutif, il commencera le 10 octobre et le discours de politique générale du gouvernement est prévu le 31 octobre.Les deux principales formations se sont aussi engagées à ouvrir une séance plénière ce jeudi pour la session extraordinaire du mois d’août. Sans pour autant se mettre d’accord sur la période pendant laquelle l’Assemblée ne se réunira pas avant la fin du mois. Une période jugée nécessaire par la principale force de l’opposition. Car son patron Lee Jae-myung pourra se présenter de son propre gré devant le tribunal, qui doit l’interroger avant de décider de délivrer ou non un mandat d’arrêt contre lui, si, le Parquet le lui demande, lorsque les travaux parlementaires ne se tiennent pas.Le cas échéant, le Parlement doit soumettre au vote afin que les élus se prononcent pour ou contre sa comparution devant la justice.Le ministère public poursuit ses enquêtes sur Lee, en le soupçonnant d’être impliqué dans plusieurs scandales de corruption lorsqu’il était autrefois maire de la ville de Seongnam. Le bruit court qu’il déposera une demande de mandat d’arrêt contre lui au tribunal. Pour sa part, le patron du Minjoo a déjà annoncé son intention d’abandonner son immunité en tant que député.