Air Koryo : reprise des vols Pyongyang-Pékin, une première en trois ans et sept mois

Photo : YONHAP News

La liaison aérienne entre Pyongyang et Pékin a repris suite à la réouverture de la voie routière qui a permis à la délégation de taekwondoïstes nord-coréenne de se rendre en Chine la semaine dernière. Elle a quitté la Corée du Nord afin de participer aux Championnats du monde de la Fédération internationale de taekwondo (ITF), qui se déroulent du 19 au 26 août au Kazakhstan.Un avion d'Air Koryo, la compagnie aérienne nationale du royaume ermite, a atterri ce matin vers 9h17 à l'aéroport international de Pékin-Capitale. Il s'agit du vol JS152 en provenance de celui de Sunan. Cet atterrissage a été confirmé par le panneau d'affichage électronique de l’aéroport chinois. C'est la première fois depuis janvier 2020, autrement dit l'apparition du COVID-19 dans l'empire du Milieu, qu'un avion nord-coréen se pose sur le sol chinois.Le panneau d'affichage a d'ailleurs indiqué l’heure de départ de cet aéronef, à 13h05 cet après-midi, en direction de Pyongyang. Les numéros du guichet pour l’enregistrement et de la porte d'embarquement ont été précisés, contrairement à hier où rien n'était affiché. Toutefois, aucune preuve ne confirme que des passagers monteront à bord.Ce qui est sûr, c'est que deux voitures de l'ambassade de la Corée du Nord à Pékin ont été enregistrées au parking de l'aéroport. D'où l'éventuelle arrivée de personnalités du régime de Kim Jong-un en Chine ou le possible retour de hauts responsables nord-coréens au nord du 38e parallèle.Par ailleurs, la réouverture des voies terrestres et aériennes va permettre aux 300 nord-Coréens bloqués sur le continent chinois, suite à la fermeture des frontières par Pyongyang pour contrecarrer la propagation du coronavirus, de rentrer chez eux.