Fukushima : le Japon décide de commencer le rejet en mer des eaux contaminées le 24 août

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. Le gouvernement japonais a définitivement décidé de commencer à relâcher en mer les eaux contaminées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima Daiichi, le 24 août, si les conditions requises comme la météo le permettent.Cette décision a été prise aujourd’hui lors d’une réunion des ministres concernés par le projet. Pour la justifier, le Premier ministre Fumio Kishida, qui a présidé la conférence, a avancé que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avait validé cette solution en s’appuyant sur les fondements scientifiques et qu’un large nombre de régions et de pays avaient fait part de leur compréhension et leur soutien.C’est désormais la compagnie d’électricité de Tokyo (Tepco), l’opérateur de la centrale, qui mènera le déversement. Il s’agit de rejeter dans le Pacifique les eaux stockées actuellement dans des réservoirs sur le site, après un passage dans ses systèmes de filtration par absorption dits ALPS. Le dispositif ne permettant pas de retirer le tritium, les eaux seront ensuite diluées avant leur évacuation dans l’océan via un tunnel sous-marin.Actuellement, quelque 1,34 million de tonnes de ces eaux sont entreposées dans des citernes et le rejet devrait durer le temps du démantèlement de la centrale, soit au moins pendant 30 ans.L’administration de Kishida a promis de déployer ses efforts pour que le projet soit mené en toute sécurité, et de préparer des mesures visant à dédommager les pêcheurs locaux qui connaîtront des pertes en raison des rumeurs infondées.L’opération démarrera donc deux ans et quatre mois après que la précédente administration, celle de Yoshihide Suga, l’ait choisie officiellement, et plus de 12 ans après que la centrale ait été largement endommagée par le tsunami de mars 2011 provoqué par un séisme.Pourtant, non seulement les pêcheurs nippons, mais aussi leurs pays voisins y restent toujours opposés. L’archipel semble accélérer le calendrier, faisant fi de leurs inquiétudes.