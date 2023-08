Satellite nord-coréen : Séoul condamne l'annonce du lancement imminent

Photo : YONHAP News

Séoul a dénoncé une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unis, après que Pyongyang ait informé Tokyo ce matin de son intention de procéder au tir imminent d'un satellite.Lors d’un point de presse, plus tard dans la matinée, un responsable du ministère de la Réunification a rappelé que les résolutions onusiennes interdisent tout lancement utilisant la technologie des missiles balistiques. Il a ensuite ajouté que le gouvernement sud-coréen continuerait à répondre avec fermeté à toutes les provocations illégales du régime communiste en étroite collaboration avec les Etats-Unis, le Japon et la communauté internationale.Par ailleurs, l’Agence hydrographique et océanographique (KHOA), placée sous l’autorité du ministère sud-coréen des Affaires maritimes et de la Pêche a, elle aussi, émis une alerte à la navigation ce matin et un appel à la vigilance aux navires.