Photo : KBS News

Le chef de l'Etat Yoon Suk-yeol a choisi aujourd’hui Lee Gyun-yong, juge de la Cour d’appel de Séoul, comme prochain président de la Cour suprême.Agé de 61 ans, le magistrat est considéré comme un fin connaisseur des lois japonaises. Il est également connu pour avoir rendu plusieurs verdicts favorables aux personnes en situation de handicap et celles socialement vulnérables ainsi qu’aux travailleurs pour défendre leurs droits.Le candidat à la tête de la plus haute juridiction doit être interrogé par le Parlement dans le cadre de son audition de confirmation. S’il est nommé officiellement après ce grand oral, il succédera à Kim Myung-soo pour un mandat de six ans.